Brutte notizie per la Fiorentina nel corso del primo tempo di Bologna, infatti sia Dodò che Sottil sono stati sostituiti per infortunio. Per quanto riguardo il brasiliano, si tratta di un brutto strappo al polpaccio e sembra anche un infortunio piuttosto serio, ci è voluto l’aiuto della barella per la sua uscita dal campo. Per quanto riguarda l’ala destra classe 99, si dovrebbe trattare di noie muscolare ma non è da escludere nemmeno che si tratti di una botta dopo un brutto intervento ricevuto.