Dodò, Biraghi e Parisi: la Fiorentina di Italiano pronta a dominare sulle fasce con i suoi terzini

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sui terzini che saranno a disposizione della Fiorentina di mister Italiano. Consegnando a Vincenzo Italiano una batteria di esterni bassi davvero di altissima qualità. A destra Dodo, idolo dei tifosi ed autore di una grande prima stagione in viola. A sinistra l’accoppiata Parisi-Biraghi. Con il capitano viola autore comunque di una buona annata tra cross, assist e qualche gol. Parisi in stagione ha disputato 34 partite segnando due reti, con Lecce e Cremonese.

