Disastro italiano in Champions: Inter ko a San Siro, il Napoli affonda in Spagna

I nerazzurri cedono a San Siro dopo una partita folle, gli azzurri subiscono la rimonta del Villarreal

Serata amarissima per l’Inter, sconfitta 4-3 dal Club Brugge in una partita ricca di gol e colpi di scena. I belgi passano in vantaggio al 30’ con Nicolò Tresoldi, a segno su rigore. Lautaro Martínez ristabilisce la parità al 44’, riportando i nerazzurri in partita prima dell’intervallo.

Nella ripresa, però, la formazione belga colpisce ancora. Tresoldi firma il 2-1 al 63’ e completa la tripletta al 74’, mettendo in seria difficoltà la squadra di Cristian Chivu. All’87’ Romeo Vermant sembra chiudere definitivamente i conti con il quarto gol ospite.

L’Inter non si arrende: Lautaro realizza la doppietta personale all’81’ e Ange-Yoan Bonny accorcia ulteriormente al 90’+3’. La reazione finale, però, non basta a evitare una sconfitta pesante davanti al pubblico di San Siro.

Il 4-3 conclusivo lascia tanti rimpianti ai nerazzurri, puniti dalla concretezza offensiva del Brugge e dalle difficoltà nel contenere gli attacchi avversari.

Il Napoli cade in Spagna contro il Villarreal, che si impone per 3-1 dopo essere andato inizialmente in svantaggio. Gli azzurri partono bene e trovano il gol dell’1-0 all’8’ con Amir Rrahmani, bravo a sfruttare una situazione favorevole nell’area avversaria. Il vantaggio, tuttavia, dura poco: al 23’ Georges Mikautadze firma il pareggio, approfittando di un errore della difesa partenopea.

Tre minuti più tardi, al 26’, Santiago Mouriño completa la rimonta con una splendida conclusione dalla distanza. Il Napoli prova a reagire, ma fatica a trovare gli spazi per rimettere in equilibrio la gara. Nel finale, all’86’, Tani Oluwaseyi firma il definitivo 3-1 e spegne le speranze degli uomini di Massimiliano Allegri. Per gli azzurri arriva così un’altra sconfitta dopo quella casalinga contro l’Arsenal nella prima giornata.

Il bilancio della serata è pesante: due partite, due sconfitte e sei gol subiti complessivamente dalle italiane. Inter e Napoli erano chiamate a riscattare le battute d’arresto della prima giornata, ma il secondo turno della League Phase si chiude con nuove domande sulla tenuta difensiva e sulla capacità di gestire i momenti decisivi.Per entrambe, la strada in Champions League si fa più complicata.

I tabellini finali: Inter-Club Brugge 3-4 — Tresoldi (30’, 63’, 74’), Vermant (87’); Lautaro Martínez (44’, 81’), Bonny (90’+3’).Villarreal-Napoli 3-1 — Mikautadze (23’), Mouriño (26’), Oluwaseyi (86’); Rrahmani (8’).

[Foto Gazzetta.it]