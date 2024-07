Dionigi: “La Fiorentina sarà un bel banco di prova per Palladino, farà bene perché ha belle idee”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola ed allenatore Davide Dionigi: “Palladino è un ottimo tecnico, è passato dalla Primavera alla prima squadra e non ha accusato il salto. Adesso è arrivato in un contesto meno semplice di Monza e più esigente dove la gente vuole i risultati oltre il bel gioco. Per me farà bene perché è un allenatore propositivo, però per lui sarà un bel banco di prova.”

Su Kean: ” Non so quanti gol potrà fare però non è un centravanti vero, è un attaccante che può starci fra quelli a disposizione del tecnico. Ha qualità importanti come la forza e l’esplosività”.

Su Beltrán: “Ancora non abbiamo capito il suo ruolo, credo che Palladino lo saprà far rendere al massimo. Beltrán è un giocatore ibrido sa fare tutto.”