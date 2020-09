Di Marzio, il West Ham per Milenkovic ha offerto 25 milioni. La Fiorentina aspetta la miglior proposta

Le ultime stagioni in viola lo hanno consacrato come uno dei difensori più interessanti del nostro campionato e un pezzo da novanta in casa Fiorentina. Non sorprende quindi che gli occhi di molti club siano puntati su Milenkovic. L’ultima squadra a farsi avanti è stata il West Ham. Gli inglesi hanno già avanzato un’offerta: 25 milioni di euro per il difensore classe 1997. La Fiorentina riflette, anche se aspetta un’offerta più vantaggiosa. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.

LEGGI ANCHE, CHIESA ALLA JUVENTUS, PRESTITO ONEROSO E 55 MILIONI ALLA FIORENTINA IN 2 ANNI