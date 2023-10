Di Marzio: “Viola Park? Sono a bocca aperta. Club che fanno la Champions in Italia ospitano sotto tettoie”

Le parole dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio intervistato al Viola Park:

“Mai visto niente del genere sono rimasto a bocca aperta. Sono entrato prima nella chiesa e ti senti come a casa e siccome mi occupo del mercato sono convinto che molti saranno convinti a scegliere la Fiorentina per il Viola Park. Per i giornalisti fa anche tutta la differenza del mondo, per il nostro lavoro anche club di Champions in Italia non ci sono sale per ospitare giornalisti che vengono da fuori, da tutta Europa ed ho visto situazioni di colleghi sotto tettoie. Il Viola Park dà un senso di accoglienza.”

