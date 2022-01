Di Marzio svela: “Vlahovic alla Juventus? Pronto quadriennale da 7 milioni a stagione”

Sono stati registrati infatti contatti diretti tra la Juventus e la Fiorentina per Vlahovic. I due club stanno discutendo dei tempi dell’affare e delle possibili modalità di pagamento per portare a Torino il 9 serbo, i veri ostacoli di questo affare. La Fiorentina non vorrebbe pagamenti dilazionati e ha fissato il prezzo di 70 milioni di euro: c’è l’intesa sulle cifre, e adesso la Juventus sta studiando l’offerta per dare l’assalto a Vlahovic e poter chiudere subito l’operazione. Il contratto del serbo sarebbe un quadriennale da 7 milioni a stagione. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

