Di Marzio: "Sfumato il Wrexham per Moreno si apre la pista Venezia. Concorrenza dalla Spagna"

L'argentino, reduce da 29 presenze in Liga con il Levante, è nel mirino del Venezia. Dopo il mancato trasferimento al Wrexham, i lagunari provano l'affondo

Trattativa in corso tra Venezia e Fiorentina per Matias Moreno. Sul difensore classe 2003 c'è l'interesse anche di cluni club spagnoli. Anche il Wrexam aveva un accordo con la Fiorentina ma non è arrivato il via libera del giocatore al trasferimento in Championship.

Ora ci prova il Venezia. Moreno, durante la scorsa stagione ha giocato in Liga con il Levante disputando 29 partite.

Lo riporta www.gianlucadimarzio.com