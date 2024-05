Di Marzio rivela: “La Fiorentina incontrerà Palladino tra giovedì e venerdì. Il dubbio è con Aquilani”

La Fiorentina si prepara per la finale di Conference League contro l’Olympiacos, in programma mercoledì. Ma non solo: i viola iniziano a programmare il futuro, soprattutto in panchina. Dopo la finale di Conference League, la Fiorentina e Raffaele Palladino dovrebbero incontrarsi per il ruolo di allenatore della panchina viola. Se la Fiorentina deciderà di affondare il colpo per Palladino e, dunque, non per Alberto Aquilani, il Monza ragiona sui profili di Nesta e Baroni, allenatore che ha guidato il Verona alla salvezza. Saranno giorni importanti, dunque, in casa viola. Sia sul campo che fuori, con la prossima stagione da programmare. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

