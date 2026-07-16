Di Marzio riporta: "Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e il Sassuolo per Thorstvedt"

I viola lavorano coi neroverdi per il giocatore norvegese

La trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per il passaggio in viola di Kristian Thorstvedt si fa sempre più serrata. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione, spiegando la strategia degli emiliani: “Vanno avanti i contatti tra le parti per Thorstvedt: oltre a un indennizzo economico, per cedere il norvegese il Sassuolo potrebbe accettare anche una contropartita”.

La ricerca del sostituto ideale è già partita e i neroverdi hanno le idee chiare sui profili da inserire nell'operazione. “I neroverdi potrebbero accettare anche una contropartita tra Brescianini, Fabbian e Sohm”, ha rivelato l'esperto di calciomercato di Sky Sport, aggiungendo però un dettaglio non trascurabile sulla concorrenza per il centrocampista svizzero: “Ma sullo svizzero c'è anche il Venezia”. La Fiorentina ora deve stringere i tempi per trovare l'accordo definitivo ed evitare l'inserimento di altre pretendenti.