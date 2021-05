Di Marzio, per Commisso Vlahovic è meglio di Chiesa, lo valuta più di 60 milioni. Cessione difficile

Questo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul sito Grand Hotel Calciomercato sul futuro di Vlahovic

“Un aggettivo per descrivere Dusan Vlahovic. Uno? Solo uno? Probabilmente non basterebbe per rendere effettivamente l’idea del tipo di stagione che sta facendo in maglia viola: 32 partite, 17 gol, 2 assist in Serie A. Età: 21 anni. Mostruoso, forse. Straripante, anche, calzerebbe a pennello.

Le grandi squadre d’Europa si sono mosse, sia dalla Spagna sia dall’Inghilterra, senza dimenticare l’Italia. Ma quanto chiede Rocco Commisso? Il precedente si chiama Federico Chiesa, andato alla Juventus con la seguente formula: prestito biennale da 10 milioni di euro, spalmati in due anni, e con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

Ecco, Dusan Vlahovic, per la Fiorentina, vale ancora di più, trattative (e contropartite) permettendo, ovvio. Sì ma tanto, quanto? Una cifra che supera i 60 milioni. Motivo per il quale non sarà per niente facile portarlo via da Firenze. Pretendenti avvisate.”

ESCLUSIVA, VLAHOVIC VUOLA RESTARE, INTESA CON COMMISSO, MA IL PROBLEMA E’ IL PROCURATORE