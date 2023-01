Di Marzio: “Offerta della Fiorentina per Sabiri ma la Sampdoria ha rifiutato, non vuole venderlo”

La Fiorentina ha accolto oggi Josip Brekalo, arrivato a Firenze per firmare con il club viola. Una trattativa, quella con il Wolfsburg, chiusa nella giornata di oggi.Ma il club viola non si ferma e punta anche a rinforzare il centrocampo. I viola hanno fatto la prima offerta alla Sampdoria per Sabiri, ma i blucerchiati al momento l’hanno rifiutata. La Fiorentina lascerebbe il centrocampista classe 1996 a Genova fino a fine stagione, ma al momento la Samp non è convinta di lasciar partire il giocatore. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU MEDINA