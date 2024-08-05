Di Marzio: "Nico Gonzalez priorità dell'Atalanta, lui vuole comunque lasciare Firenze"

Secondo Gianluca Di Marzio l'argentino avrebbe già comunicato alla società e ai compagni di volersene andare

L'infortunio al legamento crociato di Gianluca Scamacca non cambierà i piani dell'Atalanta, che continuano a voler puntare su Nico Gonzalez della Fiorentina.

L'esterno offensivo argentino resta la priorità del club nerazzurro. Sulle sue tracce resta però sempre anche la Juventus.

I bianconeri sono interessati ma solo se la Fiorentina accetterà una contropartita tecnica. L'Atalanta, invece, è pronta ad acquistarlo pagando interamente la cifra richiesta dalla Fiorentina e resta fiduciosa visto che ha da giorni l'apertura da parte del giocatore.

Nella giornata di domani, martedì 6 afosto 2024, è previsto un incontro tra gli agenti di Nico Gonzalez e la Fiorentina: il giocatore ha già detto alla società e ai compagni di volersene andare e per questo si andrà a delineare la situazione.

Radio Radio annuncia: “Confermato, Gudmundsson è un nuovo giocatore della Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/radio-radio-annuncia-confermato-gudmundsson-e-un-nuovo-giocatore-della-fiorentina/263155/