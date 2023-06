Di Marzio la spara: “La Fiorentina vuole Gudmundsson del Genoa. Concorrenza di Bologna e Sassuolo”

Il Genoa di Alberto Gilardino (che ha rinnovato) è tornato in Serie A dopo solo un anno e il calciomercato si sta scaldando in vista della prossima stagione. Tra i migliori giocatori dei rossoblù, infatti, c’è stato Albert Gudmundsson che, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, interessa a diverse squadre di Serie A tra cui il Bologna, il Sassuolo e la Fiorentina.

L’attaccante islandese ha fatto una grandissima stagione: 36 partite in Serie B con 11 gol e 5 assist realizzati. Il prezzo fissato dal Genoa è di 10 milioni di euro ma si potrebbe abbassare se dovesse arrivare un’offerta entro il 30 giugno.

Di certo, guardando le statistiche, è stato tra i migliori attaccanti in stagione. Oltre ai gol e agli assist già citati, infatti, è stato il primo centrocampista per occasioni create (avendo giocato da trequartista o da ala).Inoltre, terzo giocatore della Serie B per progressioni palla al piede e per passaggi chiave effettuati e quinto per contributo offensivo in campionato.

