Di Marzio: "La Fiorentina vuole Keita, centrocampista classe 2002 dell'Anversa. C'è anche il Bologna"

La Fiorentina e il Bologna lavorano sul mercato. L'ultima idea è quella di Mandela Keita, centrocampista classe 2002 dell'Anversa, club che gioca nella massima divisione del calcio belga. Nel caso in...

La Fiorentina e il Bologna lavorano sul mercato. L'ultima idea è quella di Mandela Keita, centrocampista classe 2002 dell'Anversa, club che gioca nella massima divisione del calcio belga. Nel caso in cui dovesse uscire un centrocampista nel suo ruolo - dunque un mediano - Fiorentina e Bologna sarebbero interessate al giocatore. Mandela Keita, come sottolineato in precedenza, è un classe 2002. Nonostante la giovane età, il mediano vanta quasi 100 presenze tra i professionisti. Al momento, infatti, sono 97 le sfide giocate. Nella stagione 2023/24, con la maglia dell'Anversa, Keita ha disputato 39 partite. Tra queste, sono comprese anche le tre sfide di Champions League contro il Barcellona - andata e ritorno - e lo Shakhtar Donetsk. Lo scrive Gianluca Di Marzio

ROSATI SALUTA LA FIORENTINA E VA AL BOLOGNA

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