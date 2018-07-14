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Di Marzio: "La Fiorentina offre 15mln + due giovani per Berardi. Il Sassuolo chiede 30 complessivi con Sottil"

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Fiorentina sarebbe arrivata ad offrire 15mln più due giovani al Sassuolo per Domenico Berardi, classe '94. I n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 11:55
Di Marzio: "La Fiorentina offre 15mln + due giovani per Berardi. Il Sassuolo chiede 30 complessivi con Sottil" -
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Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Fiorentina sarebbe arrivata ad offrire 15mln più due giovani al Sassuolo per Domenico Berardi, classe '94. I neroverdi vorrebbero realizzare complessivamente 30mln tra parte "cash" e contropartite giovani, tra cui, Sottil figlio d'arte. Seguiranno sviluppi.

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