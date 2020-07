Il Milan ha diversi obiettivi per il prossimo mercato. Per quanto riguarda l’attacco, il nuovo Milan sta pensando ad almeno due attaccanti. Oltre a Schick l’idea dei rossoneri è fare un tentativo per Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000, il quale è considerato uno dei più forti nel suo ruolo è compatibile con Ante Rebic, ex viola.

Gianlucadimarzio.com