Di Marzio: “Il Genoa non si muove dai 30 più bonus di 5/6milioni per Gudmundsson. Tutto bloccato”

Ultime ore a disposizione per convincere il Genoa ad un’eventuale cessione dell’attaccante islandese. La Fiorentina ci prova, ma il Grifone non ha intenzione di muoversi dalla sua richiesta di 30 più 5/6 milioni di bonus. La Viola non molla, determinata sul suo unico obiettivo di mercato. Trattativa in stand by. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

