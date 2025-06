Su @robertopiccoli17 ci sono sia la @acffiorentina (in caso di partenza di Kean) che il @comofootball: l’attaccante del #Cagliari è infatti in lista se la proprietà lombarda dovesse decidere di fare un investimento importante per un giovane attaccante. Il Cagliari però lo valuta 30 milioni di euro.

Lo riporta gianlucadimarzio.com