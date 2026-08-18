Di Marzio frena: "Per Paratici Torreira occasione di fine mercato, ma servono cessioni in mezzo"
Bentancur ha comunicato al ds viola la volontà dell’uruguaiano di tornare a Firenze, ma servirebbero cessioni per riaprire la pista
A cura di Andrea Gemignani
18 agosto 2026 23:43
Lucas Torreira vuole tornare alla Fiorentina. L'agente del classe '96, Pablo Bentancur, ha espresso a Paratici la volontà del suo assistito di tornare in viola. Il ds però ha spiegato che i viola non cercano un giocatore in quel reparto, vista l'abbondanza dei calciatori in quel ruolo. In caso di cessioni però può essere una chance in futuro.
Lo riporta www.gianlucadimarzio.com