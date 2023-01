La Fiorentina potrebbe mettere gli occhi su Brekalo per giugno. L’attaccante croato, seguito in questi giorni anche da Monza e Getafe, andrà in scadenza con il Wolfsburg a giugno 2023. Nel caso in cui non dovesse trovare nessuna squadra a gennaio, potrebbe essere un’idea a zero per l’attacco di Vincenzo Italiano. Lo riporta Gianluca Di Marzio

