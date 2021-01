Di Marzio, Fiorentina interessata a Mandragora ma il Torino è in pole: prima scelta del giocatore

Il Torino continua il pressing per provare a portare nella rosa di Nicola Rolando Mandragora. La società granata, dopo l’incontro di ieri con il suo agente, ha in programma nuovi contatti non solo con l’Udinese ma anche con la Juventus. Mandragora a Torino ritroverebbe Nicola che lo ha già allenato sia all’Udinese che al Crotone, allenatore con cui ha un rapporto splendido. Ecco perché il Torino è la prima scelta nella testa del giocatore anche come prospettiva futura rispetto agli altri club che in quesi giorni hanno mostrato interesse (Fiorentina, Parma e Cagliari). Lo scrive Gianluca Di Marzio.

