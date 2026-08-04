Di Marzio: "Fiorentina e il Real Madrid continuano a trattare per Mastantuono. Serve un contributo del Real"
Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio fa sapere attraverso i suoi canali che, tra la Fiorentina e il Real Madrid si continua a trattare
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 22:27
La Fiorentina dopo gli arrivi di Atta, Viery, Dragusi, Valdepenas, Jimenez e Oulai, Fabio Paratici continuano a trattare con il Real Madrid per quanto riguarda Franco Mastantuono. Come riportato da Di Marzio, l'oggetto della discussione è la distribuzione dell'ingaggio. Solo con il contributo dei blancos, infatti l'operazione potrebbe essere definitiva.