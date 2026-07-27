Di Marzio: "E' fatta per Comuzzo al Torino, prestito da 1 milione, diritto di riscatto a 19 milioni"

Pietro Comuzzo sarà un nuovo giocatore del Torino: operazione con la Fiorentina sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto

Pietro Comuzzo sarà un nuovo giocatore del Torino: operazione con la Fiorentina sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto

È fatta per Pietro Comuzzo al Torino, con il difensore che è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. L'operazione con la Fiorentina è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni.

In questi giorni vi avevamo raccontato l'operazione tra i due club, con il Torino che aveva aumentato il pressing e si era avvicinato al classe 2005 nelle ultime ore.

COMUZZO AL TORINO - Comuzzo è pronto per questa nuova avventura dopo tre stagioni da professionista con la Fiorentina. Nei prossimi svolgerà le visite mediche con il Torino.

Lo riporta gianlucadimarzio.com