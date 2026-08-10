Di Marzio: "Dallinga blitz Colonia, può sbloccare Piccoli al Bologna e Pellegrino alla Fiorentina"
Il Colonia vuole anticipare la concorrenza e spinge per chiudere Dallinga dando il via al domino degli attaccanti
A cura di Andrea Gemignani
10 agosto 2026 23:09
Il Colonia è favorito in questo momento su Thijs Dallinga. Il club tedesco sta cercando di chiudere l'operazione per bruciare la concorrenza delle altre squadre di Bundesliga interessate al giocatore.
Con l'uscita di Dallinga può sbloccarsi dunque il giro degli attaccanti raccontato negli scorsi giorni, con Piccoli verso il Bologna e Pellegrino del Parma verso la Fiorentina.
Lo riporta gianlucadimarzio.com