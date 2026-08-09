La Fiorentina lavora per chiudere l'accordo con il Parma per Pellegrino: prestito con obbligo a 25 milioni

Club a lavoro per il trasferimento dell'attaccante argentino alla corte di Fabio Grosso

La Fiorentina ha scelto il suo nuovo attaccante e lavora per chiudere l'accordo per Mateo Pellegrino del Parma. Come riportato dalla nostra redazione, l'attaccante argentino è il prescelto della Fiorentina che nel frattempo lavora per la cessione di Roberto Piccoli. L'accordo tra il Parma e la Fiorentina prevede un operazione in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Le parti sono a lavoro con il giocatore che prosegue la preparazione con i ducali ed oggi è sceso in campo nell'amichevole del Parma sconfitto dalla Sampdoria.