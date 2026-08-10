Nazione: “Un profilo in uscita da una big europea: ecco l’identikit dell’esterno di qualità per la Fiorentina”
I tavoli apparecchiati sono stati tantissimi tutta l’estate
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2026 08:02
Là davanti resta la curiosità per capire chi possa essere il rinforzo di qualità sul quale sta lavorando la Fiorentina. I tavoli apparecchiati sono stati tantissimi per tutta l'estate. Adesso l'identikit è noto e la sensazione è che il profilo sia da ricercare fra quelli in uscita di una big europea. Lo riporta La Nazione.