Nazione: “Un profilo in uscita da una big europea: ecco l’identikit dell’esterno di qualità per la Fiorentina”

I tavoli apparecchiati sono stati tantissimi tutta l’estate

Là davanti resta la curiosità per capire chi possa essere il rinforzo di qualità sul quale sta lavorando la Fiorentina. I tavoli apparecchiati sono stati tantissimi per tutta l'estate. Adesso l'identikit è noto e la sensazione è che il profilo sia da ricercare fra quelli in uscita di una big europea. Lo riporta La Nazione.