Di Marzio applaude la Fiorentina: “Bravi a non accettare l’offerta Barça per Amrabat. Italiano la garanzia viola”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, è tornato a parlare di Sofyan Amrabat e Nico Gonzalez, argomenti caldi dell’ultima sessione di calciomercato in casa Fiorentina: “Su Amrabat c’è stato il Barcellona, ma la Fiorentina ha fatto bene a non accettare le loro condizioni. Poi è chiaro, se in futuro arriverà una certa offerta potrà partire. Per Nico Gonzalez invece resta una certa cifra importante e il club viola aveva il diritto di dire no. Il presidente non se l’è sentita di vendere ancora una volta il migliore della rosa”. Infine, su Vincenzo Italiano: “La garanzia di questa squadre resta Vincenzo Italiano, che ha dato una sua identità di gioco riconoscibile ovunque”.