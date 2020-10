Di Marzio annuncia: “Si sblocca Martinez Quarta, la Fiorentina ha deciso di fare le visite mediche in Argentina”

L’affare era definitivo, documenti firmati, Martinez Quarta era praticamente un giocatore della Fiorentina per 6 milioni più 6 milioni di bonus nelle casse del River Plate. Poi l’intoppo delle visite mediche, visto che il difensore argentino classe 96 non poteva arrivare in Italia, data la sua convocazione in nazionale albiceleste, e quindi doveva per forza di cose effettuarle in patria, ma senza medico di fiducia della Fiorentina. Questo aveva bloccato la pratica.

Pare però che la società viola adesso si sia convinta, lo ha annunciato in diretta a Sky Sport Gianluca Di Marzio: “Si sblocca Martinez Quarta alla Fiorentina, la società viola si è convinta di far fare al calciatore le visite mediche in Argentina senza medico di fiducia della società viola. Affare in chiusura totale quindi”

