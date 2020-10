Di Marzio annuncia, saltato l’arrivo di Martinez Quarta alla Fiorentina. Il River ha chiesto 7 milioni in più

Questo quello che scrive l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito riguarda il possibile arrivo a Firenze del centrale argentino Martinez Quarta:

“Nonostante la Fiorentina e Martinez Quarta avessero trovato un accordo, ora il giocatore del River Plate è sempre più lontano dal trasferimento in maglia viola. La trattativa si è bloccata. La Fiorentina aveva messo sul piatto 6 milioni e altri 6 di bonus per il classe 1996. Il River ne ha chiesti 7 da pagare in 5 mesi. A queste condizioni, non c’è l’accordo. La Fiorentina ha mollato la presa per il difensore e dunque si è defilata, rifiutando l’offerta.

