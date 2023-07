Di Marzio annuncia: “Parisi dovrebbe andare alla Fiorentina. Club viola anticipa Juventus e Lazio”

La Fiorentina è la squadra che sta cercando di lavorare in maniera più concreta per Fabiano Parisi dell’Empoli, il club viola vuole infatti anticipare la possibile concorrenza per il terzino classe 2000. Il terzino è stato seguito anche da Juventus e Lazio, ma la Fiorentina è ora in prima fila per acquistarlo. Protagonista dell’ultima stagione dell’Empoli, Parisi potrebbe lasciare la squadra allenata da Paolo Zanetti per trasferirsi alla Fiorentina. Proprio Zanetti, ospite a Calciomercato L’Originale su Sky Sport, ha così parlato di Parisi: “Secondo me ci sta possa avere altre opportunità, può ambire a palcoscenici diversi”.

Nella stagione appena conclusa Parisi ha giocato 34 partite tra Serie A e Coppa Italia. Il classe 2000 è un terzino di spinta e partecipa in maniera sempre attiva alla fase offensiva, in questo campionato è infatti riuscito a segnare 2 gol e a servire 2 assist. In totale, con la maglia dell'Empoli ha giocato 81 partite, segnato 3 reti e servito 5 assist. Parisi si è messo in luca anche nell'Europeo Under 21 con la maglia dell'Italia, è infatti riuscito a segnare una rete in tre partite.

