Di Marzio annuncia: “Alla Fiorentina 70 milioni di euro più 5 di bonus pagati in 5 anni dalla Juventus”

“Dusan Vlahovic alla Juventus: ora è fatta. Sistemati tutti i dettagli anche con gli agenti del giocatore per il trasferimento dell’attaccante serbo al club bianconero. Domani sono previste le visite mediche e poi il giocatore sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Vlahovic ha scelto la maglia numero 28”.

Lo riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, le sue parole: “Juventus e Fiorentina avevano trovato l’accordo negli scorsi giorni per le cifre del trasferimento, che sarà di 70 milioni più 5 di bonus pagati in 5 anni. I bianconeri, quindi, hanno accolto la richiesta del club viola di non dilazionare i pagamenti. Oggi sono stati sistemati gli ultimi dettagli con gli agenti del giocatore. Vlahovic, che guadagnerà 7 milioni di euro più bonus a stagione, firmerà presto il contratto con la Juventus. La Fiorentina ha già chiuso per il sostituto dell’attaccante serbo, ovvero Arthur Cabral”, spiega l’esperto di mercato.

@DiMarzio ha scritto che i bonus della #Juventus sono pagabili in 5 anni, non i 70 milioni. Infatti nel corpo del suo articolo scrive “Accolta la richiesta della #Fiorentina di non dilazionare i pagamenti”. #Vlahovic — Flavio Ognissanti (@OgnissFla) January 27, 2022

