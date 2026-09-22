Di Livio: "Riportare la Fiorentina in A è stata una favola, ringrazierò per sempre i fiorentini"

L'ex giocatore viola ha ricordato la parentesi dalla C2 alla A

L'ex capitano viola Angelo Di Livio interviene ai microfoni di Radio Bruno per commentare le celebrazioni del Centenario e analizzare il momento attuale della Fiorentina.

«Il mercato estivo della dirigenza è stato positivo» «Desidero esprimere la mia profonda gratitudine ai sostenitori fiorentini per l'affetto straordinario mostrato durante l'evento del Centenario. Il percorso di rinascita a partire dalla C2 rimane una storia indimenticabile; è un peccato solo per il risultato della gara contro il Frosinone, che ha parzialmente rovinato l'atmosfera della festa. Fortunatamente il trend recente è più incoraggiante e l'ambiente trasmette grande carica. I vertici societari si sono mossi con criterio durante la sessione estiva, scommettendo su profili giovani ma di grande prospettiva. Ci sono tutte le condizioni per disputare un'annata decisamente più soddisfacente rispetto alla precedente».

«Mastantuono, Njie e Atta vantano un potenziale enorme» «Ritengo che Vanoli abbia ampiamente meritato la riconferma in panchina alla luce del lavoro svolto lo scorso anno: tirarsi fuori da quel contesto non era affatto banale. Diversi elementi della rosa presentano ancora ampi margini di crescita, ma il tasso tecnico — in particolare nel reparto offensivo — è notevole. Mastantuono possiede colpi straordinari, deve solo trovare maggiore costanza all'interno dei novanta minuti ed evitare di uscire dal gioco. Analogamente, giocatori come Njie e Atta evidenziano capacità tecniche importanti, ma necessitano di un percorso di maturazione, un discorso che vale per gran parte dei giovani a disposizione del mister».