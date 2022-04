Di Gennaro: ”La Fiorentina ha un ottimo allenatore, ma la vedo dura possa arrivare quarta”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore ed ora cronista ed opinionista Antonio Di Gennaro, ha detto la sua sull’attuale stato dell’arte del campionato di Serie A, spaziando dalla lotta per il titolo a quella per la salvezza passando per la rincorsa ad un piazzamento europeo. Non è mancato, a questo proposito, un riferimento al rendimento della Fiorentina:

“In questo momento oltre la condizione fisica è fondamentale l’entusiasmo. La Fiorentina sta davvero bene, soprattutto grazie all’allenatore che sta facendo un grandissimo campionato. Non dimentichiamoci che ha venduto il numero nove più forte della Serie A a gennaio. La Fiorentina deve puntare insomma molto sul quinto posto, la vedo dura sperare nel quarto.

L’Atalanta mi sembra abbia puntato tutto sull’impegno europeo. Secondo me la Fiorentina è la favorita anche se la Roma, anche grazie all’entusiasmo di Mourinho, non va assolutamente sottovalutata.

Ha avuto anche delle situazioni strane. Ci sono partite che hanno perso per episodi particolari. Secondo me per quanto riguarda l’Europa League è ancora in corsa e per questo perderà qualche punto in campionato”.

Per quanto riguarda la lotta salvezza invece voglio fare un complimento al Venezia che non ha mai cambiato l’allenatore. Le altre hanno cambiato molti allenatori per restare sempre lì. Il Venezia ha capito che comunque il campionato da fare era questo, inutile fare continui cambi, si alzano solo costi e spese.

Ha avuto anche delle situazioni strane. Ci sono partite che hanno perso per episodi particolari. Secondo me per quanto riguarda l’Europa League è ancora in corsa e per questo perderà qualche punto in campionato”.

SCHIAFFO A IEMMELLO DA UN TIFOSO DEL FOGGIA IN CAMPO. LA FIDANZATA: ”MIA FIGLIA GUARDAVA LA TELEVISIONE”