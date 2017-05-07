Di Francesco: "Abbiamo subito il pareggio perché siamo inesperti. Questa settimana decido il mio futuro"

Non ho avuto contatto con la Roma ma avrei detto così anche gli avessi avuti" così Eusebio di Francesco a Rai Sport

A cura di Redazione Labaroviola 07 maggio 2017 17:42

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