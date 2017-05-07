Di Francesco: "Abbiamo subito il pareggio perché siamo inesperti. Questa settimana decido il mio futuro"
Non ho avuto contatto con la Roma ma avrei detto così anche gli avessi avuti" così Eusebio di Francesco a Rai Sport
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2017 17:42
Eusebio Di Francesco ha parlato a Rai Sport dopo la partita, queste le sue parole:
"Potevamo evitare il gol al 90′ gestendo meglio la palla, per prendere più tempo. Abbiamo sbagliato a cercare l’uno-due e pagato l’insperienza. Io vedo sempre una squadra in crescita, abbiamo dato continuità al nostro lavoro, si passa anche attraverso queste partite, in cui ci è mancata un po’ di malizia. In questi giorni sto valutando il mio futuro, in settimana avrò un incontro con la società. La Roma? Non ci sono stati contatti, ti risponderei così anche se ci fossero stati”