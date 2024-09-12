Denis: "Nel 2013 sono stato vicino alla Fiorentina. Sarà l'anno di Gosens perchè vuole dimostrare il suo valore"

Colpani? Un ragazzo che ancora ha tanto margine per crescere. Si deve abituare ma ha i colpi da grande giocatore

L'ex attaccante, German Denis, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno e si è soffermato sul momento della Fiorentina a pochi giorni dalla sfida con l'Atalanta, ex squadra proprio del 'Tanque' Denis. Ecco le sue parole:

"Io vicino alla Fiorentina in passato? Nel 2013 il mio procuratore ha parlato con la Fiorentina dopo che si infortunò Mario Gomez. Mi sarebbe piaciuto perchè è una piazza bellissima, soprattutto per gli argentini.

Beltran fatica a trovare spazio? E' un giocatore diverso dagli altri, con caratteristiche diverse da Kean e Gudmundsson. A me piace tanto perchè può giocare dietro le punte ed esterno, a volte è un ragazzo che sa fare la differenza. Per me è un calciatore forte.

I difensori argentini della Fiorentina? L'anno scorso Martinez Quarta l'ho visto bene ed ha fatto anche dei gol. Un difensore con qualità che ti aiuta anche in fase di possesso, soprattutto nella Fiorentina che esce tanto dal basso. E' un calciatore molto aggressivo e probabilmente si deve ancora ambientare con il nuovo sistema di gioco.

Gosens? Robin ha bisogno di continuità. Lavora tanto e secondo me sarà il suo anno perchè ha bisogno di dimostrare il suo valore come ha fatto all'Atalanta."

L'EX DIRETTORE TECNICO DELLA FIORENTINA SI SOFFERMA SU BELTRAN

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