Della Valle: "Con il nuovo stadio sarà rinascimento viola! Cerchiamo partner finanziari per il progetto"

Finalmente possiamo far vedere a tutti questo progetto. Ringrazio il sindaco Nardella, e la città intera. Lo stadio nuovo..." così Andrea Della Valle

Da Palazzo Vecchio in occasione della presentazione del nuovo stadio ha parlato il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle, queste le sue parole:

"È un momento storico per noi. Oggi finalmente presentiamo un progetto operativo, da far vedere al popolo viola. Sono tanti anni che parliamo di questo progetto stadio, che è e resta fondamentale per la mia famiglia. Il percorso sarà lungo, ci vorranno quattro anni ma abbiamo posto il primo mattone. Sarà un cambiamento radicale, in Italia siamo indietro. Ringrazio il sindaco, la città merita un progetto così importante. Spero si possa essere d’esempio, per un Rinascimento viola. Stiamo cercando partner commerciali e finanziari per il progetto" ha concluso Andrea Della Valle.