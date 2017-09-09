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I Della Valle piacevolmente sorpresi dalla visita di Nardella nelle Marche. Andrea vuole tornare allo stadio a Firenze

Una visita che rasserena gli animi dopo la tempesta di giugno. Una bella occasione per confrontarsi. L'analisi del Corriere fiorentino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2017 12:41
I Della Valle piacevolmente sorpresi dalla visita di Nardella nelle Marche. Andrea vuole tornare allo stadio a Firenze -
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La visita di Nardella nelle Marche, un gesto molto apprezzato dai proprietari della Fiorentina, un segno di vicinanza che viene ritenuto importante e significativo nel tentativo di rasserenare gli animi intorno alla società. L’aria sembra essere cambiata in meglio, e per questo non è escluso che Andrea Della Valle possa tornare allo stadio già nella gara contro il Bologna, la prossima che la Fiorentina giocherà al Franchi. La voglia di essere vicini alla squadra, anche fisicamente, sta tornando, anche se le esagerazioni di questo calcio continuano a lasciare perplessa la famiglia.

 

Corriere fiorentino

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