Della Valle in arrivo a Firenze, deve affrontare la città, annunciare Pioli e parlare con Bernardeschi

Il presidente della Fiorentina arriverà in città, ci saranno tante cose da decidere e da affrontare

Come riporta il Corriere dello Sport, Andrea Della Valle è in arrivo a Firenze dopo il viaggio di lavoro in Cina. Il numero uno viola dovrà occuparsi di diverse questioni. La prima è legato al nuovo allenatore anche se tutto spinge verso Pioli. Poi andranno chiariti il futuro di Bernardeschi e il rapporto con la città di Firenze. Il lavoro per il numero uno viola non manca.