Della Valle: "Antognoni ai dettagli, ecco quale sarà il suo ruolo. Jovetic? Meglio non parlare prima..."
In arrivo tante sorprese, anche sul mercato. Durante la sosta avrete da scrivere.." Così parla Andrea Della Valle
Queste le parole di Andrea Della Valle riportate dalla Nazione: "Per Antognoni stiamo definendo i particolari, Giancarlo è pronto per lavorare con noi e spero che possa essere tutto ufficiale dopo dicembre. Antognoni avrà un ruolo alla Nedved? Non fatemi anticipare nulla, la sua sarà una figura di riferimento in società. E comunque vedrete che ci saranno tante altre sorprese. Mercato? Durante la sosta c’è più tempo per leggere i giornali, sono convinto che non vi faremo mancare il materiale. Jovetic? Ancora non fatemi dire niente. Il clima? Vi garantisco che la serenità è stata ritrovata, ora dobbiamo confermarci per non lasciare troppo terreno a quelle che ci stanno sopra. Spero solo che il campo non sia troppo pesante, perché potrebbe condizionare il nostro gioco ma il nostro allenatore Sousa è molto bravo a sistemare la squadra nel modo migliore».