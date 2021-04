De Zerbi torna nei pensieri della Fiorentina. Il tecnico potrebbe lasciare il Sassuolo

Gattuso è in pole position per la panchina viola del prossimo campionato. Negli ultimi giorni però, stanno circolando insistenti le voci su Juric e De Zerbi. Per quanto riguarda l’allenatore del Sassuolo, ieri sera, dopo la partita vinta a Benevento, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky:

” Il giorno che andrò via da qui, penso che la squadra possa fare meglio di quello che ha fatto con me. È un Sassuolo che vedo forte e completo in tutto. Rimane l’amaro in bocca perchè si poteva fare di più”. Parole che suonano come un’addio alla società nero verde.

RIBERY, SE RINNOVERÀ NON SARÀ A 4 MILIONI: MOLTO DIPENDE SE CI SARANNO OFFERTE DAI CLUB INTERESSATI