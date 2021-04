Ribery, se rinnoverà non sarà a 4 milioni: molto dipende se ci saranno offerte dai club interessati

Franck Ribery? Quando la salvezza sarà aritmetica, scatterà l’argomento futuro. Ancora tutto è possibile e se l’immagine dell’abbraccio del francese nei confronti di Commisso, nella tribuna autorità del Franchi, sembra una cartolina con vista rinnovo, di mezzo ci sono parecchi milioni su cui riflettere. E se rinnovo dovesse essere, certo non sarà a quattro milioni di euro all’anno. Poi dipenderà se ci saranno altre offerte magari superiori, da parte di club interessati. Anche il Monza non aveva nascosto il proprio interesse, senza la promozione in A, non potrebbe essere una soluzione. Lo riporta Tuttosport.

