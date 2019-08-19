De Zerbi: "Sono legato personalmente a Boateng. Mi è dispiaciuto molto quando ha deciso di andar via"

Queste le parole rilasciate da De Zerbi, allenatore del Sassuolo in seguito alla vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia su Kevin-Prince Boateng: "Sono molto legato a livello personale a Prince. Qua...

Queste le parole rilasciate da De Zerbi, allenatore del Sassuolo in seguito alla vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia su Kevin-Prince Boateng: "Sono molto legato a livello personale a Prince. Quando ha deciso di andar via mi è dispiaciuto molto ma il calcio è questo. Personalmente rimane sempre l'affetto e la stima nei suoi confronti poi ognuno pensa alla sua squadra".