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De Zerbi: "Sono legato personalmente a Boateng. Mi è dispiaciuto molto quando ha deciso di andar via"

Queste le parole rilasciate da De Zerbi, allenatore del Sassuolo in seguito alla vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia su Kevin-Prince Boateng: "Sono molto legato a livello personale a Prince. Qua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2019 11:43
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Queste le parole rilasciate da De Zerbi, allenatore del Sassuolo in seguito alla vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia su Kevin-Prince Boateng: "Sono molto legato a livello personale a Prince. Quando ha deciso di andar via mi è dispiaciuto molto ma il calcio è questo. Personalmente rimane sempre l'affetto e la stima nei suoi confronti poi ognuno pensa alla sua squadra".

 

 

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