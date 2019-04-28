De Zerbi convoca 23 giocatori contro la Fiorentina. Non ci saranno Locatelli, Magnani e Marlon
Ecco i convocati del Sassuolo per la gara contro la Fiorentina. Sarà out per squalifica il centrocampista Locatelli e gli infortunati Magnani e Marlon.Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.Difensori: A...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2019 19:23
Ecco i convocati del Sassuolo per la gara contro la Fiorentina. Sarà out per squalifica il centrocampista Locatelli e gli infortunati Magnani e Marlon.
Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.
Difensori: Adjapong, Demiral, Ferrari, Lemos, Lirola, Marlon, Peluso, Rogeri, Sernicola.
Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Duncan, Magnanelli, Sensi.
Attaccanti: Babacar, Berardi, Boga, Brignola, Di Francesco, Matri.