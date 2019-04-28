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De Zerbi convoca 23 giocatori contro la Fiorentina. Non ci saranno Locatelli, Magnani e Marlon

Ecco i convocati del Sassuolo per la gara contro la Fiorentina. Sarà out per squalifica il centrocampista Locatelli e gli infortunati Magnani e Marlon.Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.Difensori: A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2019 19:23
De Zerbi convoca 23 giocatori contro la Fiorentina. Non ci saranno Locatelli, Magnani e Marlon -
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Ecco i convocati del Sassuolo per la gara contro la Fiorentina. Sarà out per squalifica il centrocampista Locatelli e gli infortunati Magnani e Marlon.

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori: Adjapong, Demiral, Ferrari, Lemos, Lirola, Marlon, Peluso, Rogeri, Sernicola.

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Duncan, Magnanelli, Sensi.

Attaccanti: Babacar, Berardi, Boga, Brignola, Di Francesco, Matri.

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