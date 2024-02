De Vezze: “La carriera di Arthur è costellata di alti e bassi, una piccola flessione durante l’anno ci sta”

Il centrocampista della Virtus Mola ed ex giocatore della Fiorentina, Daniele De Vezze, si è soffermato sulla carriera di Arthur e sulla sua condizione al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

“La carriera di Arthur è costellata di alti e bassi, anche perché altrimenti il Barcellona non se ne sarebbe privato così facilmente. Una piccola flessione durante l’anno ci sta, è una cosa fisiologica per tutti i calciatori. Mi auguro che lui riesca a tornare al suo livello fisico ottimale, soprattutto per il bene della Fiorentina. Sono tanti i centrocampisti che giocano benissimo a tre, ma vanno in difficoltà passando a due. Il modulo è relativo. Il calcio è cambiato e adesso c’è molto più ritmo, i giocatori cambiano ruoli in continuazione. Prima il talento ti faceva vincere le partite, oggi invece tante squadre che corrono per 90′ mettono in difficoltà quelle con i campioni“.

