De Santis: "Pradè ha fatto un mercato intelligente della Fiorentina"

De Santis fa i complimenti al direttore viola Pradè.

Il giornalista Lorenzo De Santis ha rilasciato un'intervista su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni:"E’ stata una sessione di calciomercato molto povera: solo il Milan ha speso, le altre squadre hanno fatto acquisti di necessità ad un prezzo basso. La Fiorentina ha fatto proprio così, con la sorpresa di Kokorin che è che una vera scommessa e un azzardo. Il mercato di Pradé è stato intelligente, rimandando i colpi veri all’estate quando potrebbero essere altri i dirigenti. E’ veramente difficile dare un voto, anche perché dipende dal presupposto con cui si parte. I quattro punti raccolti tra Crotone e Torino hanno dato più tranquillità alla classifica della Fiorentina: in caso contrario, forse sarebbe stato fatto qualcos’altro. Gaich? E’ un profilo che conosco bene, al CSKA non ha fatto vedere tutte le sue qualità, ma sono convinto che il Benevento abbia fatto un ottimo colpo".

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