De Santis: “Berardi? Senza cessioni e con i costi di Gonzalez la Fiorentina non aveva possibilità di prenderlo”

Il noto intermediario Lorenzo De Santis è intervenuto per parlare del mercato appena finito ai microfoni di Lady Radio:

“Berardi? Per me la Fiorentina non aveva le possibilità di prenderlo. Aveva tenuto Vlahovic e Milenkovic non incassando niente, e già speso molti soldi per Nico Gonzalez. Considerando anche che il Sassuolo è una bottega molto cara, non penso che i viola avessero le possibilità di poterlo prendere”

