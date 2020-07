De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina? I tifosi viola esplodono sui social “Ridimensionamento”

Dalla notizia lanciata da Gianluca di Marzio su Sky Sport è esplosa la bomba tra i tifosi viola. Andiamo con ordine, il noto esperto di mercato ha annunciato come De Rossi sia la scelta per la panchina della Fiorentina per la prossima stagione (a breve aggiornamenti sul nostro sito) e da questa notizia il popolo viola sui social non ha preso bene questa possibilità.

La grande maggioranza dei tifosi viola non vuole De Rossi come nuovo allenatore viola. Lo considera un passo indietro e un netto ridimensionamento, soprattutto dopo i proclami della società viola.

Ecco solo alcuni dei commenti dei tifosi viola sulla pagina Facebook “Passione Fiorentina”