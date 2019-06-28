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"De Rossi ha scelto la Fiorentina. A breve sarà ufficiale, ecco i motivi della scelta viola"

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Daniele De Rossi ha scelto la Fiorentina, lo ha fatto perché vicina a casa e anche per non avere problemi con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 16:09
"De Rossi ha scelto la Fiorentina. A breve sarà ufficiale, ecco i motivi della scelta viola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi
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Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Daniele De Rossi ha scelto la Fiorentina, lo ha fatto perché vicina a casa e anche per non avere problemi con i tifosi della Roma. A Firenze poi ci sono due amici di lunga data come Montella e Pradè. L'arrivo della proprietà americana ha convinto De Rossi stesso arrivo di una nuova proprietà è ritenuto aspetto di notevole importanza per De Rossi. A breve questa scelta sarà ufficiale"

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