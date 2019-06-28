"De Rossi ha scelto la Fiorentina. A breve sarà ufficiale, ecco i motivi della scelta viola"
Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Daniele De Rossi ha scelto la Fiorentina, lo ha fatto perché vicina a casa e anche per non avere problemi con...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 16:09
Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Daniele De Rossi ha scelto la Fiorentina, lo ha fatto perché vicina a casa e anche per non avere problemi con i tifosi della Roma. A Firenze poi ci sono due amici di lunga data come Montella e Pradè. L'arrivo della proprietà americana ha convinto De Rossi stesso arrivo di una nuova proprietà è ritenuto aspetto di notevole importanza per De Rossi. A breve questa scelta sarà ufficiale"