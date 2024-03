De Rossi ed Italiano: Il primo amatissimo, il secondo stimato ma criticato tante volte

Come riporta oggi Il Corriere dello Sport, Fiorentina-Roma è anche lo scontro tra due tecnici che vivono due momenti praticamente opposti: De Rossi è amatissimo dai suoi tifosi, ha rimesso a posto l’ambiente e ha fatto iniziare una rincorsa inarrestabile alla squadra. De Rossi ha mantenuto lo stadio pieno come capitava con Mourinho, ma ha tranquillizzato tutti, ha optato per un approccio più amichevole e da fratello maggiore che sta dando i suoi frutti. Mentre Italiano non ha mai ottenuto un così grande consenso popolare perché ha ricevuto spesso critiche in questi anni nonostante abbia raggiunto spesso grandi traguardi come le qualificazioni europee e le due finali dell’anno scorso, eppure non basta perché a Firenze sull’allenatore c’è una discussione continua. Amato follemente mai, stimato si però spesso criticato, capiremo se a fine stagione sarà lui ad essersi stancato di tutto questo.